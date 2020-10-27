Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Süper Lig'de sezona çok kötü başlayan ve üç maçtır kazanamayan Beşiktaş, kötü gidişe Denizli deplasmanında sona verdi: 3-2. Millî maç arası sonrasındaki haftayı bay geçen siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan goller Atiba, Aboubakar ve Larin'den geldi. Sergen Yalçın'ın on bir tercihi maç öncesi tartışılmaya oldukça açık görünüyordu. Gençlerbirliği karşısında üretkenlikten oldukça uzak olan Souza, Atiba, Dorukhan orta sahasını yine sahaya süren genç teknik adam bu defa istediğini zor da olsa aldı. Maçta gol perdesi henüz 13'üncü dakikada açıldı. Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Atiba oldukça dar bir açıda olmasına rağmen fileleri sarstı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

Penaltı tartışması

∂ 39'da kaleye yönelen şutun Oğuz'un eline çarpmasıyla maçın hakemi Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Aboubakar, yeniden giydiği Beşiktaş formasıyla ilk golünü Denizli'de kaydetti: 2-0. İkinci yarıya da hızlı başlayan Kartal’da 48'de Rosier'in ortasını Larin tamamladı: 3-0. 67'de Souza'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Beşiktaş 76'da Mesanovic'in golüne engel olamadı. Sonrasında 84’te Denizlispor’un penaltı beklediği pozisyonda VAR incelemesi sonrası hakem Alper Ulusoy ‘devam’ dedi. 90+4’te Hadi Sacko’nun golü Denizli’ye puan getirmedi. Kara Kartal rahat götürdüğü maçın son bölümlerini büyük bir stres altında bitirse de üç puanı almasını bildi.

Özür dilerim

∂ Beşiktaş’ta her şey yolunda giderken 67. dakikada Josef de Souza, Varela’ya yaptığı sert hareketle kırmızı kart gördü. Bu karara büyük tepki gösteren ve su şişelerini yere fırlatan Josef, “Gördüğüm kırmızı kart için özür dilerim, niyetim bu değildi. Kariyerim bu konuda son derece temiz. Tamamen bir kazaydı” ifadelerini kullandı.