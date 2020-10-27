Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor’da koronavirüs vakalarına rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, “3 teknik heyet, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.
Kahramanmaraşspor'da 14 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
27.10.2020 - 19:31 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraşspor’da 14 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçları ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraşspor,koronavirüs,
742177 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/742177.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
02
FENERBAHÇE A.Ş.
6
4
2
0
5
14
03
GALATASARAY A.Ş.
6
3
1
2
3
10
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
6
2
2
2
2
8
05
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
6
2
2
2
1
8
06
KASIMPAŞA A.Ş.
6
2
2
2
1
8
07
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
2
2
2
-2
8
08
YENİ MALATYASPOR
6
2
2
2
-3
8
09
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
5
2
1
2
1
7
11
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
6
2
1
3
0
7
12
BEŞİKTAŞ A.Ş.
5
2
1
2
-1
7
13
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
6
1
4
1
-1
7
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
5
2
1
2
-1
7
15
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
5
1
3
1
2
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
18
TRABZONSPOR A.Ş.
6
1
2
3
-4
5
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
20
GENÇLERBİRLİĞİ
5
1
1
3
-3
4
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
23.10.2020 20:00
Kasimpaşa 0 - 0 Göztepe
24.10.2020 13:30
Ankaragücü - Atakaş Hatayspor
24.10.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 0 Konyaspor
24.10.2020 19:00
Erzurumspor 1 - 2 Galatasaray
24.10.2020 19:00
Başakşehir 5 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
25.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 2 - 1 Gençlerbirliği
25.10.2020 16:00
Alanyaspor 2 - 0 Karagümrük
25.10.2020 19:00
Fenerbahçe 3 - 1 Trabzonspor
26.10.2020 20:00
Sivasspor 0 - 2 Rizespor
26.10.2020 20:00
Denizlispor 2 - 3 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
7
5
1
1
9
16
03
ADANA DEMİRSPOR
7
4
2
1
8
14
04
YILPORT SAMSUNSPOR
7
4
2
1
4
14
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
7
4
1
2
2
13
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
GİRESUNSPOR
6
3
2
1
1
11
08
ALTAY
6
3
1
2
6
10
09
BALIKESİRSPOR
7
3
1
3
-1
10
10
ADANASPOR A.Ş.
7
2
3
2
1
9
11
AKHİSARSPOR
7
2
3
2
1
9
12
BURSASPOR
7
2
1
4
-1
7
13
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
15
ÜMRANİYESPOR
7
1
2
4
-7
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
7
0
3
4
-4
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
7
0
3
4
-11
3
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
24.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Altinordu
24.10.2020 19:00
Yilport Samsunspor 4 - 2 Ankara Keçiörengücü
25.10.2020 13:30
Ankaraspor 1 - 2 Balikesirspor
25.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 3 Adana Demirspor
25.10.2020 16:00
Istanbulspor 3 - 0 Eskişehirspor
25.10.2020 16:00
Adanaspor 1 - 3 Tuzlaspor A.ş.
25.10.2020 19:00
Altay - Giresunspor
26.10.2020 19:00
Beypiliç Boluspor 0 - 0 Menemen Spor
26.10.2020 19:00
Akhisarspor 2 - 1 Bursaspor