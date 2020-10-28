Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kara Kartal, Denizli deplasmanında üç puanı üç golle aldı, son bölümlerde kan terlese de aslolan kazanımlardı... Çünkü galibiyetten daha öte anlam ve önem ifade ediyordu. Zaten Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın maç sonundaki açıklamalarında bazı şeyleri direkt söylemese de önemli göndermeleri vardı... Ön plana çıkan vurgusunun özeti ise 3S’liydi. Yani ‘Sevgi, Sabır ve Saygı.’ Beşiktaş’a olan sevgisini dile getiren, tazminatı olmadığını (Abdullah Avcı’nın tazminat konusu ortada) sadece bir yıllık mukavelesi bulunduğunu belirten efsane teknik adam sonrasında camiaya ve yorumculara seslendi.

Bilmediğiniz şeyler var

∂ Gerek futbolculuğu döneminde gerekse teknik adamlığında düşündüğünü söylemekten geri kalmayan ve net olan Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın içinde bulunduğu durumun farkında olduğunu belirterek “Çözüm de bizde” dedi. “Savaşan takım sözü veren” efsane isim, teknik taktik analizi yapan, oyun anlayışını ve futbolcu tercihlerini eleştiren yorumcular için de “Bilmediğiniz şeyler var” diyerek, bazı konularda kendilerini geliştirmelerini en önemlisi de kararlarına saygı gösterilmesini istedi. Sergen Hoca, direkt olmasa da dolaylı yoldan transferde yaşadıkları sıkıntıların saha sonuçlarını etkilediğini ima etti.

Dersler çıkarılacak

∂ 3-0 sonrası ciddi hatalar yapılmasıyla galibiyeti tehlikeye sokan siyah-beyazlılar bu maçtan ciddi dersler çıkaracak. Josef de Souza’nın kırmızı kartı kendi içinde sorgulanacak, takım savunmasındaki hatalar masaya yatırılacak. Takımın öz güvenini yukarı çekmeye çalışan ve futbolcu motivasyonuna büyük önem veren Sergen Yalçın, bazı futbolcularla da özel görüşmeler gerçekleştirecek. Oğuzhan, Ljajic gibi isimler de sadece fizik olarak değil mentör anlamda da desteklenecek. Yedek kulübesi de hazır hâle getirilip rekabetçi bir Kara Kartal ortaya çıkarılacak.

Rosier formayı kaptı

∂ Denizli maçında modern futbolun iki yönünü de ortaya koyan bir yeni transfer vardı: Valentin Rosier. Sağ bek, hem savunma yönünde hem de hücumda vardı. Ki bir de asist yaptı. 24 yaşındaki Fransız oyuncu ilk maçında tam not alıp şimdiden formayı garantiledi. Gökhan Gönül sonrası sağ bek problemi çeken ve çok arayışta olan Kara Kartal Rosier ile rahat bir nefes aldı, yarınlara umutlu bakmaya başladı.