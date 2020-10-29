Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşan Medipol Başakşehir’de Mehmet Topal Avrupa’da dalya yaptı. 34 yaşındaki futbolcu, Paris Saint Germain müsabakasına ilk 11’de başlayarak Avrupa’da 100. mücadelesinde forma giymiş oldu.

Deneyimli futbolcu daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve ispanya La Liga’da da Valencia forması giymişti.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 2-0 mağlup oldu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Başakşehir, evinde PSG'yi konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan PSG, 3 puanı hanesine yazdırdı.