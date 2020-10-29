Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Başakşehir, turnuvaya kendisi gibi mağlup başlayan Fransa şampiyonu PSG’ye 2-0 mağlup oldu. Devler Ligi’nin Katar sermayeli son finalistine karşı başa baş bir oyun ortaya koyan Okan Buruk’un öğrencilerinin mücadelesi alkış aldı.

Navas’ı geçemedik

Kadrosunda futbol tarihinin en pahalı iki oyuncusu Neymar ve Mbappe’yi bulunduran güçlü rakibi karşısında Visca ile önemli fırsatlar yakalayan ancak Navas’ı bir türlü geçemeyen Başakşehir’i yıkan goller ise 64 ve 79’uncu dakikalarda 20 yaşındaki genç yıldız Moise Kean’den geldi.

Atamayana attılar

70’te Deniz Türüç ile beraberlik fırsatını değerlendiremeyen temsilcimiz, önemli şansları kaçırmanın da moral bozukluğuyla son bölümde oyundan düştü. Rafinha’nın maça girmesiyle daha rahat pas yapan PSG kalan bölümde skoru korudu ve İstanbul’dan 3 puanla ayrıldı.

EPUREANU: Hata kaldırmaz

Başakşehir’in stoperi Alexandru Epureanu, “Gole kadar başa baş bir mücadele oldu. Kornerde adam paylaşmayı iyi yapamadığımız için golü yedik. Bu kadar kaliteli oyuncuları olan bir takıma böyle hatalar yaparsanız gol yersiniz. Manchester United maçından umudumuz var” açıklaması yaptı.

OKAN BURUK: İYİ OYNADIK AMA

Daha çok inanmalıydık

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maçı değerlendirirken, “Oyunumuz, isteğimiz, maç içi aksiyonlarımıza baktığımızda oyuncularımı tebrik ediyorum. Dünyanın birçok yerinde bu maç izlendi. Türk futbolunu iyi bir futbolla temsil ettik” derken, “Tabi ki kaybetmek üzücü. Zaman zaman çok üstündük. Belki daha çok inanmalıydık. İzleyenlerin ‘Helal olsun Başakşehir’ dediği bir takım vardı sahada” şeklinde konuştu.

Maçın hakkı bu değildi

Tecrübeli orta saha Mehmet Topal da, “Takımı tebrik etmek istiyorum. Avrupa’da 100. maçıma çıkmak benim için onurdu. Çok iyi oynadık. Gol pozisyonları da bulduk ama atamadık. Maçın hakkı bu değildi. Büyük bir kulüple oynadık. Sonuçta PSG iyi bir takım” sözlerini kullandı. Karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Localara yüzde 50 oranında seyirci alındı.

HIZLICA 90 DAKİKA!

ALKIŞ: PSG’nin yıldızı Mbappe savunmamızın dengesini sık sık bozdu, iki de asist yaptı.

HAKEM: Hakem Ekberg’in maçın skoruna etki edecek derecede önemli bir hatası olmadı.

YANLIŞ: İlk golde Kean’in böylesine boş kalması, Başakşehir savunmasının büyük hatasıydı.