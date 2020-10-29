Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını futbol dünyasını sarsmaya devam ediyor. Birçok ligde uzun süredir maçlar seyircisiz oynanırken, bazı ligler de ise az sayıda taraftar tribünlere girebiliyor. Kulüpler maddi olarak zor durumlar yaşarken, futbolcuların değerleri de eriyor. KPMG Football Benchmark ekibi, Covid-19 salgınının dünyadaki en değerli 500 futbolcusuna etkilerini araştırdı. Şubat 2020 yılında en değerli 500 futbolcunun toplam değeri 20 milyar 714 milyon avroyu buluyordu.

En değerli Mbappe

Ama sekiz aylık salgın döneminde oyuncuların değerinde yüzde 10,3’luk bir düşüş yaşandı. Şubat-mayıs ayları arasında ise bu düşüş yüzde 19,6’ya kadar çıkmıştı. En değerli futbolcu sıralamasında zirvede 200 milyon avroluk değeriyle Kylian Mbappe yer alırken, en büyük değer kaybını Neymar yaşadı. Brezilya oyuncunun değeri 18 milyon avro düşerek 130 milyon avroya geriledi. Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’nin değeri de 10 milyon avroluk kayıpla 114 milyon avro oldu.

Premier Lig eridi

Maçların başlamasının ardından oyuncu bonservisleri yükselişe geçse de kulüplerin kadro değerleri Şubat 2020 öncesine göre değer kaybetti. Kadrosu en değerli kulüpler sıralamasında ilk üçü Premier Lig kulüpleri aldı. Manchester City, 1,1 milyar avroluk değeriyle zirvede yer alırken, Liverpool 1,044 milyar avroyla ikinci, Chelsea ise 887 milyon avroyla üçüncü sırada yer buldu. Kadro değerinde 6 milyon avro düşüş yaşayan Real Madrid ise 865 milyon avro dördüncü sırada yer aldı.