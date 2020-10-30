Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 75-65 yendi.
Fenerbahçe Beko ligde 3. galibiyetini elde ederken, İsrail ekibi ise 4. kez mağlup oldu.
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 75-65 yendi.
Fenerbahçe Beko ligde 3. galibiyetini elde ederken, İsrail ekibi ise 4. kez mağlup oldu.
Etiketler : Fenerbahçe Beko,THY Avrupa Ligi,Maccabi Playtika,