Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray'da bir süredir süren soğuk savaş, Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı görüşme sonrası tatlıya bağlanmıştı. Toplantıda sadece taraflar arasındaki anlaşmazlıkların konuşulmadığı, takımın geleceğine yönelik planların da masaya yatırıldığı öğrenildi. Sezon başında istenen hamlelerin tamamlanamadığı konusunda fikir birliğine varılırken, ocak ayında eksiklerin giderilmesi kararı alındı.

Liste hazırlayacak

Ayrıca satılması gereken isimlerle ilgili de konuşulurken, Terim takımın havasının tekrar bozulmaması için bu girişimlerin sessiz sedasız yürütülmesini istedi. Takıma devre arasında kanat takviyesi yapmaları gerektiğini söyleyen Terim, Başkan Cengiz'in "Kimi istersin?" sorusuna ise "Onyekuru" cevabını verdi. Monaco'da 8 maçtan ancak 1'inde ilk on birde oynayan Nijeryalı için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi sunulacak.

KRALLIK YARIŞINDA

Falcao favori

∂ Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 5 gol atan Radamel Falcao gol krallığına şimdiden aday gösterildi. Taraftarlar arasında yapılan anketlerde favori olarak belirlenen Kolombiyalı golcüyü, Davidson ile Samatta takip etti.

BİR OYUNCUDA VİRÜS VAR

G.Saray dün yaptığı idmanla Erzurum maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Belhanda'nın yerine cezası biten Etebo forma giyecek. Öte yandan dünkü testlerde bir oyuncuda virüse rastlandığı ve karantinaya alındığı açıklandı.