Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ekipleri, 3 takımla temsil edildiği 1989-90 sezonunu galibiyet alamadan tamamlarken sadece 0,333 puan toplamıştı.

İçinde bulunduğumuz sezona 5 takımla dahil olan ancak elemeler sonucunda 2 takımla yola devam edebilen Türkiye, an itibarıyla 1,9 puan toplayabildi.

1989-90 sezonu galibiyetsiz geçti

Türkiye’nin Avrupa’ya 3 takım gönderdiği 1989-90 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahne aldı.

O zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası’nda boy gösteren Fenerbahçe, ilk turda Sparta Prag’la eşleşti. Sarı-lacivertliler Çek rakibi karşısında her iki maçı da kaybederek (3-1, 2-1) turnuvadan elendi.

Kupa Galipleri Kupası’nda Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 1-0 ve 2-1 skorlarla boyun eğerek ilk turda Avrupa’ya veda etti.

UEFA Kupası’na katılan Galatasaray da Kızılyıldız ile eşleşti. Rakibiyle kendi evinde 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, rövanşı 2-0 kaybetti ve Avrupa defterini ilk turda kapattı.

Böylece Türk ekipleri oynadığı 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılarak sadece 0,333 puan toplayabildi.

90’lı yıllarda yükseliş başladı

Türkiye sadece 0,333 puan topladığı 1989-90 sezonunda, UEFA’ya üye 32 ülke arasında 24. sırada yer aldı.

1990’lı yılların ortalarından itibaren biraz olsun toparlanan ve üst basamaklara tırmanan Türkiye, 2000’li yılların başında 7. sıraya yerleşti.

Son 13 sezondur 10 ile 12. sırada yer alan Türkiye, bu yıllarda ortalama 6,53 puan topladı.

30 yıl önceye dönüş

Sezona (2020-21) 5 takımla başlayan Türkiye’de 3 takım elemelerde Avrupa’ya veda etti.

Galatasaray 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle Avrupa defterini kapatırken, Beşiktaş oynadığı 2 maçı da kaybederek Avrupa’da havlu attı. Aytemiz Alanyaspor da tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa arenasında ilk maçta elendi.

Avrupa kupalarına direkt gruplardan katılan Medipol Başakşehir ile Sivasspor ise oynadıkları ikişer maçı da kaybetti.

Türk ekipleri yaptığı toplam 10 müsabakadan sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 8 maçtan boynu bükük ayrıldı.

Bu sonuçlarla sadece 1,9 puan toplayabilen Türkiye son 30 yılın en kötü performansını sergiliyor.

Türkiye aynı zamanda bu sezonki performans değerlendirmesinde Faroe Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Macaristan, Arnavutluk, G.Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kalırken UEFA’ya üye 55 ülke arasında 33. sırada kendisine yer bulabildi.

Türkiye gelecek sezon sıralamasında 16. sıraya indi

Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye’yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor.

Ülke puanı sıralaması son 5 yılda toplanan puanlara göre belirleniyor. Bu çerçevede Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topladığı 9,7 puan devre dışı kalacak.

Türkiye’nin ilk 15 ülke arasında yer alamaması, ülke futbolu adına bir çok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirecek.

Türkiye , ülke puanı klasmanında ilk 15 dışında kalırsa:

1- Uzun süredir 5 takımla temsil hakkı bulunan Türkiye, Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek.

2- Sadece Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi yoluna katılacak ama o da ön eleme/elemeler oynamak zorunda kalacak.

3- UEFA Avrupa Ligi’ne elemeler dahil takım gönderemeyecek.

4- Diğer 3 takım, UEFA’nın gelecek sezon uygulamaya sokacağı Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek.