Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 7. hafta maçında Fatih Karagümrük, ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti.

11. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ndao'nun pasında ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Ndiaye, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Zukanovic'in kafayla indirdiği topla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sobiech, Mina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Biglia'nın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 2-0.

32. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla ceza sahası dışında buluşan Balkovec'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

38. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kalecinin çeldiği top, Ricardo Gomes'in önünde kaldı. Gomes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak hakem VAR kontrolünden sonra golü elle oynama nedeniyle iptal etti.

45+3. dakikada Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Biglia'nın yerden kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ndiaye, rakibini çalımladı ve topu ağlara yolladı: 3-0.

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağdan ortasında müsait durumdaki Donald'ın kafa vuruşunda, kaleci topu dışarı çeldi.

61. dakikada sağdan çizgiye inan Emrah Başsan'ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Obertan'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan dışarı çıktı.

71. dakikada Fatih Karagümrük farkı 4'e çıkardı. Sabo'nun pasında topla ceza sahasının sağ çaprazında buluşan Ndao, dar açıda olmasına rağmen uzak köşeye vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

77. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Chahechouhe topa kafasıyla sert vurdu, ancak kaleci meşin yuvarlağı dışarı çeldi.