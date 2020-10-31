Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, 87. dakikaya 3-2 önde girdiği maçı 4-3 vererek ağır bir yara almıştı. 18. sıraya düşen bordo-mavililerde yönetim, faturayı teknik direktör Eddie Newton'a kesti. TRT Spor'un haberine göre; Karadeniz ekibi, İngiliz teknik adamın görevine son verdi.

7 maçta 1 galibiyet

Trabzonspor, İngiliz çalıştırıcı ile Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Newton, geçtiğimiz sezon kaybedilen şampiyonluğun ardından Hüseyin Çimşir'in yerine göreve getirilmişti.