Galatasaray'ın Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaştığı karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlıklar yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, ikinci yarıda sakatlanarak yerde kaldı ve oyunda devam edemedi. Marcelo Saracchi'nin sakatlanarak kenara gelmesinin ardından Emre Taşdemir oyuna girdi.
KONTROLLERDEN SONRA DURUMLARI BELLİ OLACAK
Galatasaray'da Saracchi'nin ardından Marcao da sakatlandı. Brezilyalı stoper, 75. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı.
İki oyuncunun da son durumları, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.