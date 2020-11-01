Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Göztepe, bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un İzmir'de yaşanan depremin ardından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada ''Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz.'' sözleri kullanıldı.

RIZA KOCAOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Çukur'un başarılı oyuncusu Rıza Kocaoğlu, arkadaşı Ali'nin acı haberini alınca kahroldu.

Ünlü oyuncu arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali / zaman ki sonsuzdur /Bitmemiş şiirler gibidir" notuyla paylaştı.