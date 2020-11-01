Salon: Beşkaza Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Özlem Yalman xx, Duhan Köyiçi xx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 27, Fırat Töz, Erdem İlter 2 , Abu 14, Frazier 12, Caner Ercan 2, Barış Hersek 4, Mustafa Baştürk, Polat Kaya, İbrahim Yıldırım, Cook 17, Atkins 9
Beşiktaş: Sedat Ali Karagülle, Şehmuz Hazer 6, Mehmet Yağmur, Blackmon 32, Ercan Osmani 8, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasin Küçük, Johnson 8, Sadık Emir Kabaca 6, Egehan Arna 6, Hakan Saylı, Alperen 17
Beşiktaş, Fethiye'ye 87-83 mağlup oldu
01.11.2020 - 15:13 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Beşiktaş’ı 87-83 mağlup etti.
Salon: Beşkaza Spor Salonu
Kaynak: İHA
Etiketler : basketbol,Beşiktaş,Fethiye,
743371 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/743371.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
02
FENERBAHÇE A.Ş.
6
4
2
0
5
14
03
GALATASARAY A.Ş.
7
4
1
2
4
13
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
7
3
2
2
6
11
05
KASIMPAŞA A.Ş.
7
3
2
2
2
11
06
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
6
2
2
2
1
8
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
7
1
5
1
-1
8
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
2
2
2
-2
8
09
YENİ MALATYASPOR
6
2
2
2
-3
8
10
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
11
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
6
2
1
3
0
7
12
BEŞİKTAŞ A.Ş.
5
2
1
2
-1
7
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
5
2
1
2
-1
7
14
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
2
1
3
-3
7
15
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
5
1
3
1
2
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
18
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-3
5
19
TRABZONSPOR A.Ş.
7
1
2
4
-5
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
5
0
1
4
-5
1
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
30.10.2020 20:00
Karagümrük 5 - 1 Erzurumspor
30.10.2020 20:00
Trabzonspor 3 - 4 Kasimpaşa
31.10.2020 13:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
31.10.2020 16:00
Göztepe - Alanyaspor
31.10.2020 19:00
Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü
01.11.2020 13:30
Rizespor - Hes Kablo Kayserispor
01.11.2020 16:00
Konyaspor - Başakşehir
01.11.2020 19:00
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
02.11.2020 20:00
Atakaş Hatayspor - Sivasspor
02.11.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
7
5
1
1
9
16
03
ADANA DEMİRSPOR
7
4
2
1
8
14
04
YILPORT SAMSUNSPOR
7
4
2
1
4
14
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
7
4
1
2
2
13
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
08
GİRESUNSPOR
7
3
2
2
0
11
09
ALTAY
6
3
1
2
6
10
10
BURSASPOR
8
3
1
4
1
10
11
BALIKESİRSPOR
8
3
1
4
-4
10
12
AKHİSARSPOR
7
2
3
2
1
9
13
ÜMRANİYESPOR
8
2
2
4
-6
8
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
8
0
3
5
-6
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
7
0
3
4
-11
3
PTT 1. Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
30.10.2020 19:00
Tuzlaspor A.ş. - Altay
30.10.2020 19:00
Balikesirspor 0 - 3 Adanaspor
31.10.2020 13:30
Giresunspor 0 - 1 ümraniyespor
31.10.2020 16:00
Bursaspor 4 - 2 Beypiliç Boluspor
31.10.2020 16:00
Menemen Spor - Ankaraspor
31.10.2020 19:00
Altinordu - Royal Hastanesi Bandirmaspor
01.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü - Istanbulspor
01.11.2020 16:00
Eskişehirspor - Akhisarspor
01.11.2020 19:00
Adana Demirspor - Yilport Samsunspor