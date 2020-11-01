BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR CANLI ANLATIM
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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Ahmed, Cueva, Tetteh, Kubilay