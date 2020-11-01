Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e taraftardan tepki. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic'in form durumunu açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adel Ljajic'in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic'in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Boşnak futbolcuya tepki gösterdi.
Taraftardan Adem Ljajic tepkisi
01.11.2020 - 19:23 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 19:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın verdiği röportajda Adem Ljajic için "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması yaparken, Ljajic'in maç öncesinde eli belinde ısınması, taraftarın tepkisine neden oldu.
Etiketler : adem ljajic,beşiktaş,süper lig,
743437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/743437.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
02
FENERBAHÇE A.Ş.
6
4
2
0
5
14
03
GALATASARAY A.Ş.
7
4
1
2
4
13
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
7
3
2
2
6
11
05
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
06
KASIMPAŞA A.Ş.
7
3
2
2
2
11
07
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
7
3
1
3
1
10
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
7
1
5
1
-1
8
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
2
2
2
-2
8
10
YENİ MALATYASPOR
6
2
2
2
-3
8
11
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
12
BEŞİKTAŞ A.Ş.
5
2
1
2
-1
7
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
5
2
1
2
-1
7
14
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
2
1
3
-3
7
15
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
6
1
3
2
1
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
6
2
0
4
-5
6
18
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-3
5
19
TRABZONSPOR A.Ş.
7
1
2
4
-5
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
5
0
1
4
-5
1
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
30.10.2020 20:00
Karagümrük 5 - 1 Erzurumspor
30.10.2020 20:00
Trabzonspor 3 - 4 Kasimpaşa
31.10.2020 13:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
31.10.2020 16:00
Göztepe - Alanyaspor
31.10.2020 19:00
Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü
01.11.2020 13:30
Rizespor 1 - 0 Hes Kablo Kayserispor
01.11.2020 16:00
Konyaspor 1 - 2 Başakşehir
01.11.2020 19:00
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
02.11.2020 20:00
Atakaş Hatayspor - Sivasspor
02.11.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
02
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
03
ADANA DEMİRSPOR
7
4
2
1
8
14
04
YILPORT SAMSUNSPOR
7
4
2
1
4
14
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
8
4
2
2
2
14
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
08
AKHİSARSPOR
8
3
3
2
2
12
09
GİRESUNSPOR
7
3
2
2
0
11
10
ALTAY
6
3
1
2
6
10
11
BURSASPOR
8
3
1
4
1
10
12
BALIKESİRSPOR
8
3
1
4
-4
10
13
ÜMRANİYESPOR
8
2
2
4
-6
8
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
8
0
3
5
-6
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
8
0
3
5
-12
3
PTT 1. Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
30.10.2020 19:00
Tuzlaspor A.ş. - Altay
30.10.2020 19:00
Balikesirspor 0 - 3 Adanaspor
31.10.2020 13:30
Giresunspor 0 - 1 ümraniyespor
31.10.2020 16:00
Bursaspor 4 - 2 Beypiliç Boluspor
31.10.2020 16:00
Menemen Spor - Ankaraspor
31.10.2020 19:00
Altinordu - Royal Hastanesi Bandirmaspor
01.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Istanbulspor
01.11.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 1 Akhisarspor
01.11.2020 19:00
Adana Demirspor - Yilport Samsunspor