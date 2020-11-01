Adana Demirspor, ligin 8. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Maçın değerlendirilecek çok tarafı var. Hakemin yönetiminden sonra ama çok da bir tarafı yok. Bugün fena bir oyun olmadı. Geri düştükten sonra oyuncuların performansı çok önemliydi. Böyle 6 puanlık maçlarda geriye düşüp beraberliği yakalamak da 4 puan değerindedir. 8’inci haftayı 15-16 puanla geçersek iyi diyordum. Şu an 15 puanımız var. Bazı oyuncuları ekonomik kullanmak durumundayız. Öndeki oyuncularımız yaş olarak ileri oldukları için değiştirerek kullanmalıyız. İlk yarının bazı bölümlerinde cılız kaldık. Kazanmaktan başka bir şansımız yok. Samsunspor’a da başarılar diliyorum. Hakem 2 sene önce yine Altay maçında canımızı yakmıştı. Konuşuyoruz hep ama birilerinin kulağından girip çıkıyor. ‘VAR’ olmasa Türk futbolunun vay haline. Bu lige işte değer verilmiyor, ‘VAR’ verilmiyor. İnşallah bir gün bir yetkiliyle görüşürüz o zaman Türk futbolunun içindeki sıkıntıları anlatırız” diye konuştu.
Ümit Özat: “VAR olmasa Türk futbolunun vay haline”
01.11.2020 - 22:00 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Teknik Direktör Ümit Özat, berabere kaldıkları Samsunspor maçı sonrası, “VAR olmasa Türk futbolunun vay haline. Bu lige işte değer verilmiyor, ‘VAR’ verilmiyor. İnşallah bir gün bir yetkiliyle görüşürüz o zaman Türk futbolunun içindeki sıkıntıları anlatırız” dedi.
Etiketler : ümit özat,var,futbol,
743461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/743461.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
02
FENERBAHÇE A.Ş.
6
4
2
0
5
14
03
GALATASARAY A.Ş.
7
4
1
2
4
13
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
7
3
2
2
6
11
05
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
06
KASIMPAŞA A.Ş.
7
3
2
2
2
11
07
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
7
3
1
3
1
10
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
7
1
5
1
-1
8
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
6
2
2
2
-2
8
10
YENİ MALATYASPOR
6
2
2
2
-3
8
11
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
12
BEŞİKTAŞ A.Ş.
5
2
1
2
-1
7
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
5
2
1
2
-1
7
14
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
2
1
3
-3
7
15
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
6
1
3
2
1
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
6
2
0
4
-5
6
18
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-3
5
19
TRABZONSPOR A.Ş.
7
1
2
4
-5
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
5
0
1
4
-5
1
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
30.10.2020 20:00
Karagümrük 5 - 1 Erzurumspor
30.10.2020 20:00
Trabzonspor 3 - 4 Kasimpaşa
31.10.2020 13:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
31.10.2020 16:00
Göztepe - Alanyaspor
31.10.2020 19:00
Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü
01.11.2020 13:30
Rizespor 1 - 0 Hes Kablo Kayserispor
01.11.2020 16:00
Konyaspor 1 - 2 Başakşehir
01.11.2020 19:00
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
02.11.2020 20:00
Atakaş Hatayspor - Sivasspor
02.11.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
02
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
03
ADANA DEMİRSPOR
7
4
2
1
8
14
04
YILPORT SAMSUNSPOR
7
4
2
1
4
14
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
8
4
2
2
2
14
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
08
AKHİSARSPOR
8
3
3
2
2
12
09
GİRESUNSPOR
7
3
2
2
0
11
10
ALTAY
6
3
1
2
6
10
11
BURSASPOR
8
3
1
4
1
10
12
BALIKESİRSPOR
8
3
1
4
-4
10
13
ÜMRANİYESPOR
8
2
2
4
-6
8
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
8
0
3
5
-6
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
8
0
3
5
-12
3
PTT 1. Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
30.10.2020 19:00
Tuzlaspor A.ş. - Altay
30.10.2020 19:00
Balikesirspor 0 - 3 Adanaspor
31.10.2020 13:30
Giresunspor 0 - 1 ümraniyespor
31.10.2020 16:00
Bursaspor 4 - 2 Beypiliç Boluspor
31.10.2020 16:00
Menemen Spor - Ankaraspor
31.10.2020 19:00
Altinordu - Royal Hastanesi Bandirmaspor
01.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Istanbulspor
01.11.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 1 Akhisarspor
01.11.2020 19:00
Adana Demirspor - Yilport Samsunspor