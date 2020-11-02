Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor’da, bu sezon işler iyi gitmiyor. Sezona teknik direktör Eddie Newton ile başlayan bordo-mavililer 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5 puan topladı. İngiliz çalıştırıcının görevine son verilirken 8 Nisan 2018’de göreve gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beşinci teknik direktörünü arıyor.

Tuna-Şota-Tekke

Ağaoğlu yönetiminin göreve geldiği ilk dönemde takımın başında Rıza Çalımbay yer alıyordu. Çalımbay’la sezonu tamamlayan Ağaoğlu, 2018-19 sezonuna ise Ünal Karaman’la başladı. 1,5 yıllık Karaman döneminin ardından yardımcısı Hüseyin Çimşir göreve geldi. Son haftalarda kaçan şampiyonluğun ardından ise takım Eddie Newton’a teslim edildi. Tamer Tuna, Şota ve Fatih Tekke Ağaoğlu döneminin beşinci hocası olmaya aday.