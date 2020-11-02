Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Denizli deplasmanında kazanan Beşiktaş dün de evinde Yeni Malatyaspor’u yenerek bu sezon ilk defa üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Beşiktaş 4-1-4-1 dizilişiyle gibi gözükse de iki kenar bek Rosier ve N’Sakala ileri geri çalıştılar. Orta alanın kanatlarında gözüken Ghezzal ve Larin de Aboubakar’ın çevresinde olunca Beşiktaş 2-5-3 dizilişiyle hücum etti golü bulana kadar. Sergen Yalçın’ın bu cesur anlayışı Yeni Malatyaspor’u kendi yarı sahasına hapsetti.

Malatya’nın şutu yok

∂ Neredeyse ceza sahası çevresinden çıkmayan Yeni Malatyaspor, ilk yarıda topla oynamada yüzde 23’ü geçmedi. Sarı-kırmızılılar doğal olarak kaleye isabetli ya da isabetsiz bir şut dâhi çekmedi ve rakip ceza sahası içinde topla buluştuğu an da olmadı. Hamza Hamzaoğlu’nun ekibinin ilk 45 dakikadaki bu katı savunma anlayışı sebebiyle Beşiktaş baskılı oynamasına rağmen boşluk bulmakta çok zorlandığı için gol pozisyonuna giremeden devreyi tamamladı.

Cömert Aboubakar

∂ Malatya’nın bu direnci 55. dakikaya kadar sürebildi. Hamzaoğlu 70’te hücum gücü yüksek üç oyuncuyu sahaya sürdü. Aboubakar 74 ve 81’de net fırsatları cömertçe harcadı. Oğuzhan’ın yerine Mensah girince 10 numara bölgesindeki Atiba savunmaya daha yakın oynamaya başladı. Sergen Yalçın son 10 dakikadaki değişikliklerle savunmayı daha da sağlamlaştırdı ve Beşiktaş bu bölümde rakibine pozisyon vermeyerek sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Gönderiliyordu can simidi oldu!

Beşiktaş’ta geldiği günden beri eleştiriler alan ve bu sezon da transfer döneminde gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Cyle Larin bir açıldı, pir açıldı. Ligin ikinci haftasında Vodafone’da oynanan Antalyaspor maçında gol atarak takımına bir puan kazandıran futbolcu geçen hafta Beşiktaş’ın 3-2 kazandığı Denizlispor karşılaşmasında da son golü kaydetmişti.

Son anda kalmıştı

Larin dün de Malatyaspor önünde tek golü atarak takımının üç puan almasını sağladı. Kanadalı oyuncu Süper Lig’de üç gole yükselirken Kartal’a net dört puan kazandırdı. Avrupa Ligi maçında PAOK ağlarını da havalandıran Larin’in şimdiden 4 golü bulunuyor. Futbolcu sezon başında forvet transferi gecikince Sergen Yalçın’ın isteğiyle son anda kadroda tutulmuştu.

Savaşmanın meyvesi

Gecenin kahramanı Larin, “Atiba bana Beşiktaş’ı çok anlattı. Savaşıyorum, elimden geleni yapıyorum. Bunun meyvelerini almak güzel” derken sol çizgide oynaması konusunda da, “Aboubakar sol kanada geçince ileri uca gidebilirim ama önemli olan kazanmaktı” değerlendirmesini yaptı.

İlklerin gecesi

Beşiktaş dün gece üç puandan çok daha fazlasını kazandı. Kara Kartallar bu sezon Vodafone Park’ta oynadığı lig maçlarında ilk galibiyetini elde ederken, ilk defa bir maçta gol yemedi. Karşılaşmanın tek golünü atan Larin’e pası veren isim olan yeni transferlerden Ghezzal da ilk asistini yaparak tam anlamıyla göze girdi.

Bayram yeri gibi

∂ Siyah-beyazlılar ligin 5. haftasını BAY geçmişti. Önündeki takımların BAY haftalarının olduğu düşünülünce Beşiktaş’ın dün aldığı üç puanın önemi daha da öne çıkıyor. Diğer yandan bu sezon ilk defa ligde üst üste iki maç kazanan Sergen Yalçın’ın takımı büyük moral depoladı. Maç sonrası soyunma odası bayram yeri gibiydi.