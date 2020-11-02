Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada soldan Uğur Çiftçi’nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1
8. dakikada sağdan Selim Ilgaz’ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
6. dakikada soldan Uğur Çiftçi’nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1
8. dakikada sağdan Selim Ilgaz’ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1
75. dakikada Mame Diouf topu ağlara gönderdi ancak, ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.