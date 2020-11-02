Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada soldan Uğur Çiftçi’nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

8. dakikada sağdan Selim Ilgaz’ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

6. dakikada soldan Uğur Çiftçi’nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

8. dakikada sağdan Selim Ilgaz’ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1

75. dakikada Mame Diouf topu ağlara gönderdi ancak, ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.