Tek maç eleme usulüne göre oynanacak üçüncü tur maçları sonunda 4. tura yükselen takımlar belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Balıkesirspor-Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılarda 5-6)
Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare: 2-1
Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2
MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 1-2
Kupada yarının programı
Kupada üçüncü tur mücadelesi yarın yapılacak 14 karşılaşmayla devam edecek, program şöyle:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)
13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)
13.00 Manisa Futbol Kulübü-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)
13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)
13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)