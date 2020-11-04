Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolu bu sezon Avrupa kupalarında gülmeye hasret kaldı. Avrupa’daki temsilcilerimiz birer birer havlu atarken Türkiye için çok kritik olan ülke puanları da uçup gitti. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başakşehir ilk maçında Leipzig, ikinci maçında da PSG’ye karşı iyi oyununun karşılığını puan olarak alamadı. Turuncu-lacivertliler grup lideri Manchester United’ı ağırlayacak. 20.55’te başlayacak karşılaşmada Başakşehir, hem kendi adına hem de Türkiye adına grup aşamasındaki ilk galibiyeti almaya çalışacak.