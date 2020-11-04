Kaza, saat 17.00 sıralarında Mahmutbey yolu Sultangazi istikameti üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 LAD 742 plakalı servis aracı bir anda karşı şeride geçti. Servis aracı, o sırada karşı şeritte seyir halinde olan 34 SZ 2144 plakalı otomobile de çarparak devrildi. Kazada servis aracı içinde bulunan 14 işçi yaralandı, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı Mahmutbey yolu Sultangazi istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 14 yaralı
04.11.2020 - 19:01 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 19:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir Mahmutbey yolunda bir servis aracı karşı şeride geçerek bir araçla çarpıştı. Servis aracının devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.
Etiketler : Başakşehir,Mahmutbey,kaza,
744188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/744188.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
7
5
2
0
6
17
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
03
GALATASARAY A.Ş.
7
4
1
2
4
13
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
7
3
2
2
6
11
05
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
06
KASIMPAŞA A.Ş.
7
3
2
2
2
11
07
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
7
3
1
3
1
10
08
BEŞİKTAŞ A.Ş.
6
3
1
2
0
10
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
7
1
5
1
-1
8
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
6
2
2
2
-1
8
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
7
2
2
3
-3
8
12
ATAKAŞ HATAYSPOR
5
2
2
1
-3
8
13
YENİ MALATYASPOR
7
2
2
3
-4
8
14
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
15
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
2
1
3
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
6
1
3
2
1
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
6
2
0
4
-5
6
18
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-3
5
19
TRABZONSPOR A.Ş.
7
1
2
4
-5
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
5
0
1
4
-5
1
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
30.10.2020 20:00
Karagümrük 5 - 1 Erzurumspor
30.10.2020 20:00
Trabzonspor 3 - 4 Kasimpaşa
31.10.2020 13:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
31.10.2020 16:00
Göztepe - Alanyaspor
31.10.2020 19:00
Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü
01.11.2020 13:30
Rizespor 1 - 0 Hes Kablo Kayserispor
01.11.2020 16:00
Konyaspor 1 - 2 Başakşehir
01.11.2020 19:00
Beşiktaş 1 - 0 Yeni Malatyaspor
02.11.2020 20:00
Atakaş Hatayspor 1 - 1 Sivasspor
02.11.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 2 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
02
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
03
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
04
YILPORT SAMSUNSPOR
8
4
3
1
4
15
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
8
4
2
2
2
14
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
08
AKHİSARSPOR
8
3
3
2
2
12
09
GİRESUNSPOR
7
3
2
2
0
11
10
ALTAY
6
3
1
2
6
10
11
BURSASPOR
8
3
1
4
1
10
12
BALIKESİRSPOR
8
3
1
4
-4
10
13
ÜMRANİYESPOR
8
2
2
4
-6
8
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
8
0
3
5
-6
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
8
0
3
5
-12
3
PTT 1. Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
30.10.2020 19:00
Tuzlaspor A.ş. - Altay
30.10.2020 19:00
Balikesirspor 0 - 3 Adanaspor
31.10.2020 13:30
Giresunspor 0 - 1 ümraniyespor
31.10.2020 16:00
Bursaspor 4 - 2 Beypiliç Boluspor
31.10.2020 16:00
Menemen Spor - Ankaraspor
31.10.2020 19:00
Altinordu - Royal Hastanesi Bandirmaspor
01.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Istanbulspor
01.11.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 1 Akhisarspor
01.11.2020 19:00
Adana Demirspor 1 - 1 Yilport Samsunspor