Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNİTED CANLI ANLATIM

30'Ceza sahası içinde topla buluşan Anthony Martial, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

28'Manchester United takımından Nemanja Matic sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

26'Sol çaprazdan Bruno Fernandes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

26'Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Boli Bolingoli-Mbombo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

25'Manchester United, Donny Van De Beek ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

25'Anthony Martial, Martin Skrtel tarafından faulle durdurulduğu için Manchester United orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

22'Manchester United takımından Bruno Fernandes sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

22'Medipol Başakşehir takımı Boli Bolingoli-Mbombo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Boli Bolingoli-Mbombo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

22'Danijel Aleksic rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

22'Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

20'Demba Ba, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Axel Tuanzebe tarafından faule maruz kalıyor.

20'Manchester United takımında Axel Tuanzebe hakem Davide Massa tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

20'Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Donny Van De Beek

18'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Boli Bolingoli-Mbombo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

17'Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

17'Luke Shaw ile Deniz Türüç arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Luke Shaw.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

14'Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Manchester United adına Nemanja Matic kullanacak.

14'Anthony Martial, orta saha çizgisine yakın bir noktada Martin Skrtel tarafından faule maruz kalıyor.

13'Edin Visca, gol pasını veren isim.

13'GOL! Demba Ba Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

12'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Aaron Wan-Bissaka ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

12'Manchester United, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

12'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Aaron Wan-Bissaka ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

11'Edin Visca rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

10'Manchester United takımı Luke Shaw ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Luke Shaw tarafından çekilen şut auta gidiyor.

6'Ceza sahası içinde topla buluşan Bruno Fernandes, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

5'Medipol Başakşehir takımından Demba Ba ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3'Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.