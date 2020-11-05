Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da yapılan görüşmeler sonucunda Abdullah Avcı ile nihayet prensip anlaşmasına vardı. Antalyaspor’un da ilgilendiği Avcı, Akdeniz ekibinin teklifine teşekkür edip geri çevirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Avcı’nın sürekli olarak görüşmelerde bulunduğu öğrenilirken imzaların atılmasının önünde artık pürüz kalmadı. Trabzonspor tecrübeli hocayla 2,5 yıllık mukavele yapacak. Avcı’nın kendisi ve yardımcılarının yıllık ücretleri konusundaki talepleriyle ilgili de anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Beşinci hoca

Avcı’nın devre arasında kendi belirleyeceği en az beş oyuncunun transfer edilmesi şartı da Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından kabul edildi. Öte yandan 8 Nisan 2018'de başkan seçilen Ağaoğlu, beşinci teknik direktörle çalışmış olacak. İlk dönemde takımın başında Rıza Çalımbay yer alıyordu. 2018-19 sezonuna ise Ünal Karaman ile başlandı. Ağaoğlu yönetiminin görevde bulunduğu sürede en uzun (1.5 yıl) çalışılan teknik adam Karaman oldu. Ardından Hüseyin Çimşir ve Newton göreve geldi.