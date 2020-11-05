Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde E Grubu'nda mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı müsabakalar öncesi Olcay Çakır Turgut kadrodan çıkartıldı. Covid-19 tanı testi pozitif olduğu tespit edilen ve bu nedenle kadrodan çıkartılan sporcumuza geçmiş olsun dileriz" ifadelerine yer verildi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'na koronavirüs şoku
05.11.2020 - 16:21 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda korona virüs testi pozitif çıkan Olcay Çakır, Arnavutluk ve Sırbistan maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : A Milli Kadın Basketbol Takımı,koronavirüs,
744397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/744397.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
7
5
2
0
6
17
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
03
GALATASARAY A.Ş.
7
4
1
2
4
13
04
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
7
3
2
2
6
11
05
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
06
KASIMPAŞA A.Ş.
7
3
2
2
2
11
07
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
7
3
1
3
1
10
08
BEŞİKTAŞ A.Ş.
6
3
1
2
0
10
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
7
1
5
1
-1
8
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
6
2
2
2
-1
8
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
7
2
2
3
-3
8
12
ATAKAŞ HATAYSPOR
5
2
2
1
-3
8
13
YENİ MALATYASPOR
7
2
2
3
-4
8
14
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
15
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
2
1
3
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
6
1
3
2
1
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
6
2
0
4
-5
6
18
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-3
5
19
TRABZONSPOR A.Ş.
7
1
2
4
-5
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
5
0
1
4
-5
1
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
30.10.2020 20:00
Karagümrük 5 - 1 Erzurumspor
30.10.2020 20:00
Trabzonspor 3 - 4 Kasimpaşa
31.10.2020 13:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
31.10.2020 16:00
Göztepe - Alanyaspor
31.10.2020 19:00
Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü
01.11.2020 13:30
Rizespor 1 - 0 Hes Kablo Kayserispor
01.11.2020 16:00
Konyaspor 1 - 2 Başakşehir
01.11.2020 19:00
Beşiktaş 1 - 0 Yeni Malatyaspor
02.11.2020 20:00
Atakaş Hatayspor 1 - 1 Sivasspor
02.11.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 2 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
02
TUZLASPOR A.Ş.
7
5
2
0
9
17
03
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
04
YILPORT SAMSUNSPOR
8
4
3
1
4
15
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
8
4
2
2
2
14
06
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
07
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
08
AKHİSARSPOR
8
3
3
2
2
12
09
GİRESUNSPOR
7
3
2
2
0
11
10
ALTAY
6
3
1
2
6
10
11
BURSASPOR
8
3
1
4
1
10
12
BALIKESİRSPOR
8
3
1
4
-4
10
13
ÜMRANİYESPOR
8
2
2
4
-6
8
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
7
1
2
4
-5
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
8
0
3
5
-6
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
8
0
3
5
-12
3
PTT 1. Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
30.10.2020 19:00
Tuzlaspor A.ş. - Altay
30.10.2020 19:00
Balikesirspor 0 - 3 Adanaspor
31.10.2020 13:30
Giresunspor 0 - 1 ümraniyespor
31.10.2020 16:00
Bursaspor 4 - 2 Beypiliç Boluspor
31.10.2020 16:00
Menemen Spor - Ankaraspor
31.10.2020 19:00
Altinordu - Royal Hastanesi Bandirmaspor
01.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Istanbulspor
01.11.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 1 Akhisarspor
01.11.2020 19:00
Adana Demirspor 1 - 1 Yilport Samsunspor