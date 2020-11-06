Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Transfer dönemindeki başarılı icraatlarıyla "Türk futbolunda dengeleri bozan adam" olarak anılan çiçeği burnunda sportif direktör Emre Belözoğlu, Samandıra'da basın mensuplarıyla ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi. Henüz işin başında olduklarını belirten Emre, "Yapacak çok şey var" derken Fenerbahçe camiasına "Tek beklentimiz sabır ve güven. Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz" mesaj yolladı.

Ömer Faruk önemli

Bütün ekip olarak en büyük görevlerinin teknik direktör Erol Bulut'a yardım etmek olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Erol Hoca'nın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona destek olmalıyız" derken, "Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz ikinci yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanında, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz" diye konuştu. Belözoğlu, genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz’la ilgili olarak da “Kariyeri için iyi bir planlama yapacağız” dedi.

HAKEM DEĞİŞTİ

Konya maçı Şansalan'ın

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Fenerbahçe'nin evinde oynayacağı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hakemi değişti. Daha önce maça tayin edilen Halis Özkahya'nın yerine karşılaşmada Ali Şansalan görev yapacak. Özkahya'nın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Sosa korkuttu

Konya'ya bilenen F.Bahçe'nin dünkü idmanında kasığında ağrı hisseden Sosa keyifleri kaçırdı. Yapılan kontrollerde ciddi bir sıkıntısının olmaması ise sevindirdi. Öte yandan Antalya maçında oyundan atılan Sinan Gümüş'e PFDK'dan 13 bin TL para cezası geldi.