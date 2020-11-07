Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden B. Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişi korona virüse yakalandı. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Elazığ il Özel idare S.K. Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Dört oyuncumuz ve ekibimizden dört çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanlarımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır” denildi.
Elazığ ekibinde 4’ü sporcu 8 kişi Covid-19’a yakalandı
07.11.2020 - 18:08 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol Takımı'nda sporcu ve teknik heyetten 8 kişinin Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Etiketler : Elazığ,
744921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/744921.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
7
5
2
0
6
17
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
03
GALATASARAY A.Ş.
7
4
1
2
4
13
04
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
7
3
2
2
6
11
06
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
8
2
5
1
1
11
08
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
7
3
1
3
1
10
09
BEŞİKTAŞ A.Ş.
7
3
1
3
-2
10
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
6
2
2
2
-1
8
12
ATAKAŞ HATAYSPOR
5
2
2
1
-3
8
13
YENİ MALATYASPOR
7
2
2
3
-4
8
14
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
15
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
2
1
3
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
6
1
3
2
1
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
6
2
0
4
-5
6
18
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-3
5
19
TRABZONSPOR A.Ş.
7
1
2
4
-5
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
5
0
1
4
-5
1
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
06.11.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 1 Beşiktaş
07.11.2020 13:30
Kasimpaşa 2 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
07.11.2020 16:00
Erzurumspor 1 - 1 Göztepe
07.11.2020 16:00
Alanyaspor 1 - 1 Trabzonspor
07.11.2020 19:00
Fenerbahçe - Konyaspor
08.11.2020 13:30
Ankaragücü - Karagümrük
08.11.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Denizlispor
08.11.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor
08.11.2020 16:00
Başakşehir - Gençlerbirliği
08.11.2020 19:00
Sivasspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
03
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
04
YILPORT SAMSUNSPOR
8
4
3
1
4
15
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
8
4
2
2
2
14
06
GİRESUNSPOR
8
4
2
2
1
14
07
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
08
BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
09
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
10
AKHİSARSPOR
8
3
3
2
2
12
11
ALTAY
7
3
1
3
4
10
12
BURSASPOR
8
3
1
4
1
10
13
ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
8
1
2
5
-6
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
8
0
3
5
-6
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
8
0
3
5
-12
0
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
06.11.2020 19:00
Altay 1 - 3 Balikesirspor
07.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 1 Giresunspor
07.11.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Tuzlaspor A.ş.
07.11.2020 16:00
Adanaspor - Menemen Spor
07.11.2020 19:00
Ankaraspor - Bursaspor
08.11.2020 13:30
Eskişehirspor - Ankara Keçiörengücü
08.11.2020 16:00
Yilport Samsunspor - Altinordu
08.11.2020 16:00
Akhisarspor - Beypiliç Boluspor
08.11.2020 19:00
Istanbulspor - Adana Demirspor