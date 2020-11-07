Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup eden Konyaspor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, Kadıköy’de ikinci galibiyetini aldı. 2018-2019 sezonunda Ankaragücü’nün başında yer alan Kartal, 3-1’lik galibiyetle Kadıköy deplasmanında ilk galibiyetini almıştı. Bu maçın ardından Fenerbahçe’de Teknik Direktör olarak görev yapan Philip Cocu ile yollar ayrılmıştı. 2020-2021 sezonunda ise Konyaspor ile Kadıköy deplasmanına çıkan Kartal, 2-0’lık skorla bu deplasmanda ikinci galibiyetini almış oldu. Yeşil-beyazlılar, aldığı 2-0’lık galibiyet ile bu sezon deplasmandaki ilk gollerini kaydetti.