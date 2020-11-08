Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Trabzonspor, saat 20.00'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Trabzon'a hareket edecekti. Bordo-mavili kafileyi taşıyan uçak, pist başı yapmasına karşın yoğun rüzgar nedeniyle havalanamamış ve kafile uçaktan inerek havaalanında beklemeye başlamıştı. Rüzgarın dinmemesi üzerine Trabzonspor rota değiştirdi ve Trabzon'a Antalya Havalimanı'ndan hareket etme kararı aldı. Alanya'dan Antalya'ya yaklaşık 3 saatlik otobüs yolculuğuna başlayan Trabzonspor kafilesi, saat 01.30 uçağıyla Antalya Havalimanı'ndan Trabzon'a hareket etti. Trabzon'a daha önce 21:30 sıralarında gelmesi planlanan bordo-mavili kafile 6 saatlik gecikmenin ardından Trabzon'a döndü.
Trabzonspor, 6 saatlik gecikmenin ardından Trabzon'da
08.11.2020 - 04:58 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 04:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor kafilesi 6 saatlik gecikmenin ardından Trabzon'a döndü.
Etiketler : trabzonspor,
745009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/745009.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
7
5
2
0
6
17
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
03
GALATASARAY A.Ş.
7
4
1
2
4
13
04
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
7
3
2
2
6
11
06
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
8
2
5
1
1
11
08
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
7
3
1
3
1
10
09
BEŞİKTAŞ A.Ş.
7
3
1
3
-2
10
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
6
2
2
2
-1
8
12
ATAKAŞ HATAYSPOR
5
2
2
1
-3
8
13
YENİ MALATYASPOR
7
2
2
3
-4
8
14
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
15
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
2
1
3
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
6
1
3
2
1
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
6
2
0
4
-5
6
18
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-3
5
19
TRABZONSPOR A.Ş.
7
1
2
4
-5
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
5
0
1
4
-5
1
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
06.11.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 1 Beşiktaş
07.11.2020 13:30
Kasimpaşa 2 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
07.11.2020 16:00
Erzurumspor 1 - 1 Göztepe
07.11.2020 16:00
Alanyaspor 1 - 1 Trabzonspor
07.11.2020 19:00
Fenerbahçe - Konyaspor
08.11.2020 13:30
Ankaragücü - Karagümrük
08.11.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Denizlispor
08.11.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor
08.11.2020 16:00
Başakşehir - Gençlerbirliği
08.11.2020 19:00
Sivasspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
03
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
04
YILPORT SAMSUNSPOR
8
4
3
1
4
15
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
8
4
2
2
2
14
06
GİRESUNSPOR
8
4
2
2
1
14
07
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
08
BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
09
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
10
AKHİSARSPOR
8
3
3
2
2
12
11
ALTAY
7
3
1
3
4
10
12
BURSASPOR
8
3
1
4
1
10
13
ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
8
1
2
5
-6
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
8
0
3
5
-6
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
8
0
3
5
-12
0
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
06.11.2020 19:00
Altay 1 - 3 Balikesirspor
07.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 1 Giresunspor
07.11.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Tuzlaspor A.ş.
07.11.2020 16:00
Adanaspor - Menemen Spor
07.11.2020 19:00
Ankaraspor - Bursaspor
08.11.2020 13:30
Eskişehirspor - Ankara Keçiörengücü
08.11.2020 16:00
Yilport Samsunspor - Altinordu
08.11.2020 16:00
Akhisarspor - Beypiliç Boluspor
08.11.2020 19:00
Istanbulspor - Adana Demirspor