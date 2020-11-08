Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray, Erzurum ve Ankaragücü’nden sonra Sivas deplasmanından da üç puan alarak galibiyet serisini üçe çıkarmak amacında. Ancak Marcao ve Saracchi’nin sakatlıklarına hafta içinde Falcao da eklenince moraller bozulmuştu. Yaşanan bu olumsuz tabloya rağmen Marcao ve Saracchi dün yapılan son taktik çalışma öncesi Fatih Terim ile bir görüşme yaparak Sivas’ta takımı yalnız bırakmak istemediklerini söyledi.

Son anda belli olacak

Oyuncuların bu yaklaşımına sevinen tecrübeli teknik adam iki ismi Sivas kafilesine dâhil etti. Marcao ve Saracchi, Sivas’ta maç öncesi denemeye tabi tutulacak, sağlık ekibi de onay verirse Terim oyuncuları ilk on birde sahaya sürecek. Terim’in Falcao’nun yokluğunda Babel’e ileri uçta görev vermesi bekleniyor. Ankaragücü maçında ilk on birde şans bulan ancak kötü oyunuyla eleştirilen Diagne, yedek kulübesinde olacak.

Hazırlıklar tamam

Galatasaray, dün sabah yaptığı çalışmayla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Terim, taktik çalışmasında oyun planı üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar öğleden sonra ise özel uçakla Sivas’a gitti.

Sarı alarm

G.Saray’da Luyindama ve Belhanda kart sınırında olan oyuncular. Bu sezon sakatlıkların yanı sıra kart cezaları sebebiyle de oyuncularından yeterince yararlanamayan Terim, iki oyuncuya da gereksiz kart görmemeleri uyarısında bulundu.