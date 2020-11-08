Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

∂ Galibiyet serisine yeni bir halka ekleyip liderliği korumak isteyen Fenerbahçe, bu sezon bir defa kazanan, son dört haftada iki puanda kalan Konyaspor’u ağırladı. Sosa’nın yokluğuna rağmen, 7 eksikli rakibi karşında Kadıköy’ün mutlak favorisi olan sarı-lacivertliler beklentilerin çok altında kaldı. Duran toplar da derde deva olamayınca Erol Bulut’la ilk yenilgi geldi.

Altay da yetmedi

∂ Kadıköy’de Ankaragücü ile aldığı 3-1’lik galibiyet henüz hafızalardan silinmeyen İsmail Kartal bir kez daha dersine iyi çalışmıştı. Bloklar arasında mesafeyi yakın tutup, ayağa hızlı paslarla Fenerbahçe’in dengesini bozan Konya, top rakibe geçtiğinde ise tam takım savunmadaydı. Altay, Milosevic’e karşı karşıya pozisyonda gol izni vermese de yeşil-beyazlılar hız kesmedi.

Jeneriklik goller

∂ Pelkas’ın jeneriklik golü VAR’dan dönerken, Erol Bulut’un hamleleri oyunun Fenerbahçe lehine dönmesine yetmedi. Aksine 67’de Jevtovic’in Altay’ı çaresiz bırakan mükemmel vuruşuyla dengeyi bozan Konyaspor, Kravets’le skoru garantiye aldı. Kartal bir kere daha Kadıköy’ü yıkarken, liderlik keyfi sadece bir hafta süren Fenerbahçe millî araya bu sefer moralsiz girdi.

Kaza geliyorum diyordu

Orta ve kafa golü

∂ F.Bahçe Erol Bulut yönetiminde ligin ilk 7 haftasında (Alanya’nın maç eksiğiyle birlikte) liderliği ele geçirmiş ve futbol otoritelerince (!) şimdiden açık ara şampiyon ilan edilmişti ama takımın performansı araştırmacı gözle takip edildiğinde pek de iç açıcı değildi. Şöyle ki söz konusu periyotta sarı-lacivertliler attığı 12 golün 8’ini duran toptan bulmuştu. Caner Erkin bu gollerde o bilinen ortalarıyla üç asist gerçekleştirmişti. Ayrıca Bulut’un takımı beş gol de kafa toplarından üretmişti.

Takım oyunu gerçeği

∂ Sosa’nın iki, Perotti’nin bir penaltı golü görünüşte puan getirip taraftarı sevindirse de gerçekleri örtüyordu. Trabzonspor maçında Valencia’nın attığı dışında takım halinde organize denebilecek golü neredeyse olmayan sarı-lacivertliler dün acı gerçekle yüz yüze geldi. Rakip takımların duran toplardan sürekli gol yiyeceği yoktu. Dün Konya F.Bahçe’nin iki golle namağlup unvanını silerken, F.Bahçe’nin hocasına gelecek haftalar için ‘takım oyunu’ gerçeğini bir defa daha hatırlattı. >Ömer Çetin Engin

Fener akan oyunda etkisiz

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Maçı kazanmak için buraya geldik. Fenerbahçe’yi çok iyi analiz ettik” derken, “Yedi oyuncumuz eksik olmasına rağmen paniklemedik. Geriden oyun kurduk ve F.Bahçe’yi üzerimize çektik. Arka taraflarında boşluklar bulduk. Fener’in akan oyunda değil de duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk. Buna çok iyi çalıştık, oyuncularıma santim santim nerede ne yapacaklarını anlattım, karşı tarafa hiç pozisyon vermedik” açıklaması yaptı.

Duran toplara çare bulmuşlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından, “Çok fazla basit hata yaptık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliyiz. Rakip yarım pozisyonda Jevtovic’in güzel golüyle öne geçti” derken, “Mağlubiyetten ders çıkarmalıyız. Millî maç arasında toparlanmamız lazım” sözlerini kullandı. Hoca, “Futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atmak diye bir şey yok. Duran topları da çalıştık ama rakip kendini ona göre ayarlamış” şeklinde konuştu.