Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan ve konuştuğu esnada gözleri dolan Arda Turan, "Çok mutluyum. Benim için çok anlamlı gol oldu. Galatasaray benim için çok şey anlam ifade ediyor. Kazandığımız için mutluyum. Maçı Florya'da kazandık. Hoca taktik dehası bir performans gösterdi. Pandemi dönemi bizim için dezavantaj. Taraftarımız bizim için büyük güç. Çok zor günler geçirmiştim. Bu gol çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla son golünü 18 Nisan 2011'de Manisa'da atan Arda Turan, böylece tam 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Galatasaray, 2-1'lik galibiyetin ardından ardından ligde 16 puanla 3. sırada kendine yer buldu.