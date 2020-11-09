Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra temsilcisi Arsenal, Premier Lig'in 8'inci haftasında Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti. Aston Villa, mücadelenin 25'inci dakikasında Arsenalli Bukayo Saka'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Konuk ekip, karşılaşmanın 2'nci yarısında Ollie Watkins'in 72 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla tamamlandı. Aston Villa, 3-0'lık bu galibiyetin ardından 15 puanla 6'ncı sıraya yükselirken, Arsenal ise 12 puanla 11'inci sırada yer aldı.