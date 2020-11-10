Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta Kamerunlu santrfor Aboubakar'ın siyah-beyazlı formaya geri dönüşü beklenen etkiyi göstermedi. Beş maçta 373 dakika süre alan Kamerunlu golcü, hırslı ve istekli görüntüsüne rağmen fileleri sadece bir defa havalandırabildi. Bu sezonki ilk gol sevincini Denizlispor maçında penaltıdan yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, Gaziantep, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarını da boş geçti.

Teknik heyet inanıyor

Siyah-beyazlı ekipte 2016-17'de kiralık olarak forma giyen Aboubakar, söz konusu sezona da kötü başlamıştı. Çıktığı ilk beş maçta gol atmayı başaramayan Aboubakar ikinci yarıda ise 12 defa filaleri havalandırarak taraftarların beğenisini kazanmıştı. Öte yandan teknik heyetin, Aboubakar'ın performansını beğendiği ve kısa süre içinde gol formunu yakalayacağından da emin olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER

Üç futbolcu pozitif

Beşiktaş Kulübü, 3 futbolcu ve 1 personelde Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır" denildi.