Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan maçı öncesinde Riva’da basın toplantısı düzenledi. Takımdan bilgiler ve Türk futbolunu değerlendiren Güneş, yurt dışında oynayan Türk oyuncular ve Süper Lig’den Avrupa’ya giden yıldızları değerlendirdi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bütün oyuncuları takip ettiklerini söyleyen Güneş “Genel kültürün yanı sıra spor kültürümüzün de üst seviyeye çıkması için çalışıyoruz. Toplantılarda futbolculara güçlü olabilmeyi anlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Örnek oluyorlar

Millî oyuncuların gittikleri takımlarda sadece kendilerini temsil etmediğini söyleyen tecrübeli Hoca “Onlar aynı zamanda Türk futbolunu da temsil ediyorlar, gelecek nesillere de örnek oluyorlar. Yurt dışındaki futbolcularımız gayet başarılı ama bunları abartmaya gerek yok. Mesela Vedat’ı çok beğeniyordum, Sörloth’u da beğeniyordum ama gittikleri takımlarda bırakın gol atmayı, süre dahi alamıyorlar. Demek ki Türkiye’de futbol oynanıyor. Sonuçlara bağlı hoca kellesi almak yerine, uzun vadeli plan yapılmalı” dedi.

Herkese kapı açık

Millî takımın kapısının her oyuncuya açık olduğunu söyleyen Şenol Hoca “Gökhan takımında oynuyor ama ihtiyacımız olduğunda tabii ki kapımız açık. Bütün kamuoyu bilsin ki yanlış iş yapmayacağız ve herkesin içine sinen doğru iş yapacağız. Heyecanla kenarda bekleyen, kadroya şu anda girmeyen oyuncu belki yarın kadroda olacaktır. Dokuz sene önce Burak’la Caner kadrodaydı. 11 Kasım’da Hırvatistan’la oynamıştık 2011’de. Şimdi kadro neredeyse tamamen değişti” açıklamasını yaptı.

GÜNEŞ’TEN İNCİLER

*Çağlar’ın oynaması zor, Cenk değerlendirilebilir. Altay’ın Ümit Millî Takım’da oynamasını istiyordum ancak Gökhan sakatlanınca bu maç için çağırdık. Uğurcan’la başlayıp Altay’ı sahaya sürmeyi düşünüyorum.

*Uluslar Ligi’nin artıları eksileri var. Hazırlık maçlarının resmiyete dökülmesi gibi oldu. Ama pandemi döneminde üst üste maçlar oynandı. Bazen 7-8 günde üç maç yapıyorsunuz. Seyahatler de olunca oyuncular yıpranıyor.