Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Siyah-beyazlılar bu finansal rahatlamayla birlikte transferde gaza basacak. Mevcut kadronun dışında bırakılan isimlerle birlikte Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ocak ayında vereceği raporda yer alacak oyuncular gönderilecek. Alınan bilgiye göre en az beş oyuncuyla yollar ayrılacak ve kadroya da üç veya dört kaliteli isim kazandırılacak. Yeni transferlerde macera aranmayacak ve takıma direkt olarak katkı sağlayabilecek kalitede isimler olacak.

Kartal yaralı

Beşiktaş'ta teknik ekibin canı sıkkın. Testleri pozitif çıkan üç oyuncunun Rosier, N'Sakala ve Necip olduğu öğrenildi. Başakşehir maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak, bu oyuncular ise karantinadan pazar çıkacak. G.Antep maçında sakatlanan Welinton iki hafta yok, maça yetişmiyor. Gol silahı Larin de sakat ve durumu bugün netleşecek.