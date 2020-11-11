Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da beklenen oldu ve Mustafa Cengiz yönetimi 19-26 Aralık arasında seçim kararı aldı. Geçtiğimiz yılın mart ayında yapılan olağan mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmeyen Cengiz yönetiminin bu tarihten sonra camia ile yıldızı bir daha hiç barışmadı. Mevcut yönetimden açılan davalar sonrası görevine canı sıkkın devam eden Cengiz ve ekibi, başta Başkan Eşref Hamamcıoğlu olmak üzere divan kurulu tarafından sert tepkiler alsa da süreci bu günlere kadar getirdi.

Mayısta tekrar

Fakat mevcut tepkilerin üstüne sağlık problemleri de yaşayan Cengiz nihayet kararını verdi. Yönetimin aldığı bu karar sonrası salgın hastalığın gidişatına göre seçim yapılabilirse gelecek yönetim sadece 6 ay görevde kalacak. Çünkü Galatasaray Kulübü tüzüğüne göre aralık ayında yapılacak seçim olağanüstü olacağından olayı sarı-kırmızılılar 2021 Mayıs’ta tekrar sandığa gitmek zorunda kalacak. Bu arada Mustafa Cengiz’in tekrar aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Okan’ın büyük etkisi

On bir garanti

G.Saray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in eldivenleri teslim ettiği Fatih Öztürk, puanların kaybedildiği Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya maçları sonrası yedeğe çekilmişti. Kaleyi devralan Okan Kocuk'un çıktığı üç maçta Cimbom üç galibiyet alarak zirveye tekrar ortak oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar biri penaltıdan olmak üzere iki gol yedi. Okan, Sivas'ın golünde hata yapsa da, iki net kurtarışıyla galibiyetin mimarı oldu ve teknik heyetin yüzünü güldürdü. Terim, millî aradan sonra da Okan Kocuk'a ilk on birde forma vermeyi düşünüyor.

Cengiz sinyali vermişti

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ‘’Bir an önce mâli genel kurul yapıp sonra da seçimlere gitmek istiyorum. Devlet izin vermiyor. Kaçtığım bir şey yok" diyerek seçim sinyalini vermişti.

Elmas ve Öztürk aday oldu

Seçim açıklamasının yapılmasının ardından sadece dakikalar sonra Burak Elmas resmî olarak adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Elmas'tan kısa süre sonra da, Metin Öztürk Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.