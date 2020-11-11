Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’de Palau Blaugrana'da İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 7 haftada Barca 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor.

25. randevu

Barcelona ile Fenerbahçe bugüne kadar Euroleague'de 24 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 kez parkeden galip ayrıldı. İspanyol temsilcisi ise 14 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı da Barcelona kazanmıştı.

Nando De Colo yok

Fenerbahçe'de Fransız oyuncu Nando De Colo, sağ baldırındaki kas sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bir süredir bel sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Danilo Barthel ise takımla idmanlara başladı ve Barcelona kafilesinde yer alacak. Darüşşafaka mücadelesinde bel ağrılarından ötürü maç kadrosundan çıkartılan Ali Muhammed de takıma dahil oldu.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Fenerbahçe 75.9 sayı, 34.4 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Barcelona ise 81.1 sayı, 34.7 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Fener'de Lorenzo Brown 12.3 sayı, Barca'da Nikola Mirotic 16.8 sayı ortalamalarıyla oynayarak takıma katkıda bulunuyor.

Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya) ve Tomislav Hordov (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.