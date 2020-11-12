Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

A Millî Futbol Takımımı son yıllarda adından daha çok söz ettirerek bir ekol haline gelen Hırvatistan’ı özel maçta misafir etti Beşiktaş Park’ta. Uluslar Ligi’nde pazar günü Rusya, çarşamba da Macaristan’la karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, 4-2-3-1 dizilişiyle çıktı sahaya. Son maçlara göre daha az şans bulan isimlerle birlikte yeniden millî takıma çağrılan Cenk Tosun ve Caner Erkin ilk 11’deydi.

Karşılıklı goller

Hırvatlar da son oynadığı Fransa maçına göre sekiz değişiklikle başladı. Cenk Tosun’un kazandırdığı ve gole çevirdiği penaltıda faulü yapan eski takım arkadaşı Beşiktaşlı Vida oldu. Budimir’in attığı gol ise VAR olsaydı elle oynama sebebiyle iptal edilecekti. İlk yarıda kontratak futbolunu tercih eden millîleri 2-1 öne geçiren gol de Caner’in savunma arkasına attığı uzun topla geldi.

Gol yağmuru

Hırvatların ani hücumlarla üst üste bulduğu gollerde sağ ve sol beklerimiz ağır kaldı. Cengiz Ünder’in golünden sonra Cenk Tosun’un yerine Enes Ünal girince hücumdaki hareketliliğimiz azaldı. Son maçlardaki gibi savunmadaki zaaflar yine dikkat çekse de, birçok yeni ismin ilk defa birlikte oynadığı mücadelede millîlerin genel görüntüsü beğeni topladı.

HIZLICA 90 DAKİKA

ALKIŞ: Sakatlıktan dönen Cenk Tosun alkışı hak etti. Penaltı aldı, attı, bir de asist yaptı.

YANLIŞ: Mert Çetin, rakibi topu eliyle düzeltse de yanlış pozisyon aldı ve ilk gole sebep oldu.

HAKEM: Sloven hakem Vincic, Hırvatistan’ın ilk yarıda attığı golde bariz elle oynamayı göremedi.

GÜNEŞ'TEN HAKEM TEPKİSİ

O golü saymıyorum!

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmayı değerlendirirken, “Gol düellosu oldu. Gol yemeyip, gol atmada sıkıntımız varken şimdi tam tersi oluyor, gol atıp, gol yiyoruz. İlk golde eliyle aldı, o golü saymıyorum. 4. hakem de Slovenyalı, o da Rusya maçında aynı şeyi yapmıştı. Biz görüyoruz, kendi de gördü” sözlerini kullandı.

Cenk bizi sevindirdi

Deneyimli hoca, “Merih tam girmeden golü yedik, ısınamadan da 3. golü yedik. Hatalarımız tabii ki oldu. Oyun olarak da 2. bölgede karşılamak yerine geriye çekilmek zorunda kaldık” vurgusunda bulunurken, “Maksat böyle bir maçta oyuncularımızı görmekti ve gördük. Adı üstünde hazırlık maçı. Cenk’in durumu bizi sevindirdi. Ne oynayacağı önemliydi ve 60-65 dakika iyi çalıştı” dedi.

TÜRÜÇ: ÇIKIŞ YAŞIYORUM

Kendime çok güveniyorum

Başarılı futbolu ve golüyle göz dolduran Deniz Türüç, “Çok çalışarak, kendime güvenerek, inanarak bir çıkışa geçtim çok şükür. İyi bir gol attım. Top Caner abiye geldiğinde arkaya koşacağımı biliyordu, iyi anlaşıyoruz. Yeni bir takım, yeni bir hava. Bizim için faydalı bir test maçı oldu” dedi.