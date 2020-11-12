Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de dokuz yıl aradan sonra yeniden gerçekleşecek olan Formula 1 heyecanına günler kala, Red Bull pilotları İstanbullulara büyük bir sürpriz yaptı. Şehrin en özel noktalarında Red Bull Racing ve AlphaTauri Formula 1 araçları ile turlayan dünyaca ünlü pilotlar; Scuderia AlphaTauri Takımı sürücüsü Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon, muhteşem şovlarını iki kıta arasında dünyada ilk defa gerçekleşen ‘pit-stop’un ardından tamamladı. Bu sürprizle hem Formula 1’in Türkiye dönüşü kutlandı hem de İstanbul tanıtımı için nefes kesen bir film çekildi.

İki kıta arasında donut

Şehrin en özel noktalarında F1 aracıyla trafiğe çıkan Gasly ve Albon, Sultahahmet Meydanı’ndan başlayarak sonrasında Kuruçeşme, Arnavutköy, Avrasya Tüneli, Kennedy Caddesi ve Galata Köprüsü’nden geçerek soluğu; günde yaklaşık 150 bin aracın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aldı.1,82 saniye ile Formula 1 tarihinin en hızlı pit-stop rekorunu elinde bulunduran Red Bull Racing ekibi, her iki araca da köprünün tam ortasında ‘pit-stop’ yaptı. Aynı zamanda pilotlar, iki kıtanın ortasında ilk defa; 360 derecelik spin atma hareketi (donut) gerçekleştirdi.