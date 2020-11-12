Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için paylaşımda bulundu. Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, 'Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley' ifadeleri yer alırken, Turan bu paylaşımı sarı-kırmızı kalplerle yaptı.
Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı
12.11.2020 - 18:21 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.
Etiketler : arda turan,paylaşım,
746058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/746058.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
7
5
2
0
13
17
02
FENERBAHÇE A.Ş.
8
5
2
1
4
17
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
8
4
1
3
2
13
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
8
3
3
2
6
12
06
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
07
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
8
2
5
1
1
11
09
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
10
ATAKAŞ HATAYSPOR
6
3
2
1
-2
11
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
7
3
1
3
-2
10
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
7
2
3
2
3
9
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
14
GÖZTEPE A.Ş.
7
1
5
1
3
8
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
7
2
2
3
-2
8
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
7
2
2
3
-3
8
17
TRABZONSPOR A.Ş.
8
1
3
4
-5
6
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
7
1
2
4
-4
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
7
1
2
4
-7
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
6
0
2
4
-5
2
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Karagümrük - Sivasspor
21.11.2020 16:00
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.11.2020 16:00
Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.11.2020 19:00
Beşiktaş - Başakşehir
22.11.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Rizespor
22.11.2020 16:00
Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 16:00
Konyaspor - Kasimpaşa
22.11.2020 19:00
Trabzonspor - Erzurumspor
22.11.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
23.11.2020 19:30
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
03
YILPORT SAMSUNSPOR
9
4
4
1
4
16
04
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
9
4
3
2
2
15
06
ALTINORDU
8
4
2
2
1
14
07
GİRESUNSPOR
8
4
2
2
1
14
08
AKHİSARSPOR
9
3
4
2
2
13
09
BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
10
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
11
BURSASPOR
9
3
2
4
1
11
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
8
1
2
5
-6
5
16
ANKARASPOR
8
1
2
5
-8
5
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
9
0
4
5
-6
4
18
ESKİŞEHİRSPOR
9
0
4
5
-12
1
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
06.11.2020 19:00
Altay 1 - 3 Balikesirspor
07.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 1 Giresunspor
07.11.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Tuzlaspor A.ş.
07.11.2020 16:00
Adanaspor - Menemen Spor
07.11.2020 19:00
Ankaraspor 1 - 1 Bursaspor
08.11.2020 13:30
Eskişehirspor 2 - 2 Ankara Keçiörengücü
08.11.2020 16:00
Yilport Samsunspor 1 - 1 Altinordu
08.11.2020 16:00
Akhisarspor 2 - 2 Beypiliç Boluspor
08.11.2020 19:00
Istanbulspor - Adana Demirspor