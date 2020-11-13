Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, Türkiye Grand Prix'sinin 2021 takvimine eklenmesine sıcak baktıklarını söyledi. Görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü söyleyen Nielsen "Dokuz yıl aradan sonra arkadaşlarımız buraya iki ay önce kontrole geldiler. Her şey çok güzel durumda. Pistte her şey yenilenmiş, boyama ve temizleme faaliyetleri düzgün yapılmış. Bu şehirde çok güzel işler yapılmış" ifadelerini kullandı.

Yarış pisti çok güzel

Nielsen, "Şu anda bir iki ay sonrasını planlamak bile çok zor. Kasımda olmamıza rağmen 2021 yılı, karar almak için çok uzak bir tarih. Söyleyebileceğim tek şey, İstanbul'un Formula 1 için harika bir şehir, pistin süper ve burada Türk hükümetinden ve partnerlerden gördüğümüz desteğin çok büyük olduğu. Formula 1 için çok iyi bir durum. İstanbul'u özlemişiz. Görüşmeler devam ediyor ve olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

PİLOTLAR PİSTE BAYILDI

HAMILTON: İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım. Bu pistte sürüş yapmak inanılmaz. RAIKKONEN: İstanbul'da güzel anılarım var. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. VETTEL: Eğlenceli bir pist. En fazla göze çarpan yanı 8. viraj. GASLY: İstanbul Park, teknik ve keskin virajlarıyla eşsiz bir pist. GROSJEAN: Bu sabah pistte yürüdüm, harika durumda. Güzel ve farklı bir pist.