Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta şanssızlıklar aldı başını gidiyor. Covid-19, sakatlık ve cezalı oyuncular sebebiyle takımda neredeyse oyuncu kalmadı. Takımda sekiz oyuncunun Covid-19 testi pozitif. Kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı kart cezalısı, Gökhan Töre de sakat. A Takım listesinde 27 futbolcu bulunan siyah-beyazlılarda 10 futbolcu Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Kara kara düşünen Teknik Direktör Sergen Yalçın, kadrodaki eksikleri altyapıdan oyuncularla kapatmayı planlıyor.

İki gün izin

Siyah-beyazlıların U-19 takımında yer alan 17 yaşındaki stoper Serdar Saatçi, A Takım’ın dün yaptığı idmana alındı. Sergen Yalçın’ın Başakşehir karşılaşmasında stoperde Montero ile altyapıdan yetişen Erdoğan Kaya’yı birlikte oynatması bekleniyor. Öte yandan sekiz gün sonra oynanacak Başakşehir maçı öncesi takımdaki pozitif vakaların artmasından korkuluyor. Teknik direktör Sergen Yalçın tedbir amacıyla futbolculara iki gün izin verdi.

Maça kadar kamp

Oyuncuların dikkatli olması istenirken, Beşiktaş'ta pazartesi günü yeni testlerin yapılacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekibin sağlık kurulu da oyunculara 'Evde kalın, izole olun' uyarısında bulundu. Futbolcuların özel yaşamlarında dikkatli olması istenirken, yönetim yeni bir önlemi gündemine aldı. Mevcut kadroda sağlıklı olan oyuncuların virüsten korunması için pazartesi gününden itibaren takımın Başakşehir maçına kadar tesislerde kampa girmesi ihtimal dahilinde.

Bir ihtimal daha var!

Beşiktaş’ta Covid-19 testleri pozitif çıkan sekiz oyuncudan üçünün Başakşehir maçına yetişmesi ihtimali söz konusu. Sağlık Bakanlığı bir süre önce izolasyon süresini ‘semptom yoksa’ 10 güne düşürmüştü. Eğer TFF de süreyi 10 güne düşürürse sonuçlarının negatife dönüşmesi durumunda üç oyuncu forma giyebilecek.

Cenk Tosun’un Ada sevdası

Başkan Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun’u Beşiktaş’ta görmek istediğini açıklamıştı. Everton’da forma giyen golcü oyuncunun babası Şenol Tosun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlgisinden dolayı Başkan’a teşekkür ediyoruz ancak şu an Cenk’in ayrılma gibi bir isteği yok. Carlo Ancelotti ile Cenk’in arası harika. Everton’un Cenk’i bırakmak gibi bir niyeti de yok” ifadelerini kullandı.

SONUNDA İYİ BİR HABER

Larin müjdesi!

∂ Sakatlar cezalılar ve Covid-19 vakalarıyla boğuşan Beşiktaş’ta Cyle Larin endişesi de yaşanıyordu. Gaziantep maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kanadalı oyuncunun yapılan kontrollerinde ciddi bir probleme rastlanmadı ve Larin takımın dün yapılan idmanında yer aldı.

12 kişiyle idman

Ciddi eksikliklerle Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta dün kondisyon çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idmana, U-19 takımından çağrılan Serdar Saatçi ile birlikte 12 oyuncu katıldı.