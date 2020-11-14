Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia’nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.