Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un 9 yıllık hasreti bugün sona eriyor. Formula 1'de DHL İstanbul Grand Prix'si bugün saat 13.10'da beş kırmızı ışığın sönmesiyle başlayacak. Otoriteler, 250 yayıncı kuruluş tarafından dünyaya yayınlanan ve iki milyar insanın izleyeceği dev yarışın sürprize açık olduğu görüşünde. Pistin zorluklarına alışamayan pilotlar antrenman ve sıralama turlarında son derece zorlu anlar yaşadı. Pilotlar bu duruma isyan etse de yarışseverler oldukça memnun.

Bak işine kardeşim!

Üst üste dördüncü defa şampiyonluğun ve toplamda 7 defa ileefsane pilot Michael Schumacher'in rekorunu egale etmenin peşinde olan Lewis Hamilton, İstanbul Park pistini sık sık eleştiren isim olmuştu. Pilotların çok zorlandığı sıralama turlarına şiddetli yağış nedeniyle ara verilirken, Tuzla Belediyesi'ne ait araç temizlik aracı pisti kurulama çalışmalarına başladı. Sosyal medyada bu durum "Birinci viraja ulaşan tek araç" esprileriyle gündeme gelirken, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da o anları paylaşarak, "Lewis Hamilton, bak işine kardeşim" yorumunda bulundu.

BAKAN KASAPOĞLU: Yarım kalmış hikâye

∂ Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dokuz sene aradan İstanbul'un yeniden ev sahipliği yapacağı Formula 1 yarışı için, "Yarım kalmış bir hikâye. İki milyar insanın gözü kulağı İstanbul'da olacak. İnşallah bu güzel organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız" dedi.

F1 CEO’SU AÇIKLADI

İstanbul 2021’e aday

∂ Formula 1 CEO'su Chase Carey, Türkiye’de yeniden yarış olabileceğini söyledi. Carey "İstanbul şu anda 2021 takviminde görünmüyor. Fakat İstanbul yarışlarına dair uzun vadeli planlar üzerinde konuşuyoruz" dedi. F1'de 2021 takviminde yer alacak pistler henüz belirlenmedi.

EN HEYECANLI BÖLGE

Korkulu rüya 8. viraj

∂ Otoritelerin 'Tam bir yarışçı pisti' dediği İstanbul Park'ın en meşhur noktalarından biri olan 8. viraj pilotların korkulu rüyası durumunda. Art arda dört apex noktası (virajlarda kullanılan renkli geçit) bulunan viraj, F1'in en heyecanlı bölgelerinden biri olarak gösteriliyor.

KUPAYI ŞENTOP VERECEK

Dev yarış seyircisiz

∂ Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand Prix'ini kazanan F1 pilotuna, birincilik kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop takdim edecek. Daha önce biletleri satılan organizasyonun, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenmesine karar verilmişti.

YAĞMUR YAĞDI BÖYLE OLDU

Lance Stroll sürprizi

∂ Büyük sürprizlerin beklendiği İstanbul Grand Prix’sinin sıralama turları bu beklentinin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Oldukça kaygan olan pist yüzünden sıralama turları sık sık durdu. Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll kariyerindeki ilk pole pozisyonunu İstanbul’da elde etti. İkinci sırayı Red Bull’dan Max Verstappen, üçüncülüğü ise yine Racing Point’den Sergio Perez elde etti. Carlos Sainz 13, Charles Leclerc de 14. olunca Ferrari iki araçla birden ilk 10 dışında kaldı.

Sanki buz pisti!

İstanbul Park’taki kaygan pist, pilotlara dünkü sıralama turlarında çok zorlu anlar yaşattı. Pistin kaygan olmasının sebebi ise dökülen yeni asfalttı. Yeni asfaltın çıkardığı yağ ve kimyasalların aşındırılması için Formula 1 öncesinde organizasyonlar yapılması gerekiyordu. Ancak Formula 1 yönetimi benzer durumlarda sıklıkla başvurduğu bu yöntemi İstanbul Park için istemedi.

Yol tutuşu yok gibi

Yağışlı hava ve kaygan pist sebebiyle Formula 1’in tek lastik tedarikçisi olan Pirelli’nin aldığı önlemin de yol tutuşunu zorlaştırdığı konuşuluyor. Türkiye GP’si için mecburi olan minimum lastik basıncı artırıldı. Ancak yol tutuşunun artması durumunda lastiklere binen yükün de artması sebebiyle alınan bu önlem, pistte kayma problemi yaşayan pilotlar için ekstra bir zorluk oldu.