Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, son testlerde 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinde pozitif bulgulara rastlandığı belirtildi. Açıklamada, "Sonuçların ardından ivedilikle gerekli tedbirler alınmış olup, karantina süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.