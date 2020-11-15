Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'si bugün saat 13.10'da yapılacak. 250 yayıncı kuruluş tarafından naklen yayınlanacak yarışı yaklaşık 2 milyar insana ulaşacak. Dev mücadelede Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başlayacak. Şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ise 6. basamakta olacak.

2 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'daki Formula1 yarışlarını 2 milyar kişinin izleyeceğini belirtti. Bakan, "Pazar günü İstanbul çok önemli bir etkinliğe sahne olacak. Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işi başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz. Elbette bir yandan da yaptığımız işin sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

"TALEP EDİLEN BİR ÜLKE OLDUK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1'in İstanbul'da düzenlenmesi hakkında konuştu. Kasapoğlu, "Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması. Ülkemiz her zaman olduğu gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır. İki milyar insanın gözü kulağı, İstanbul'da olacak. Talep eden değil, talep edilen bir ülke olduk" yorumunu yaptı.

SIRALAMA TURLARI NEFES KESTİ

9 yıl aradan sonra İstanbul'a gelen Formula 1'de sezonun 14. yarışının sıralama turları dün ıslak pistte yapıldı. 3. antrenman seansıyla başlayan pilotlar, ıslak ve kaygan pistte hız yapmak ve araçları kontrol etmekte epey zorlandı.2. ve 3. seanslarda yağmurun olmadığı günün finali ise yılın sürprizine sahne oldu. Racing Point pilotu Lance Stroll ilk sırayı almayı başardı. İkinci sırada Red Bull pilotu Verstappen yer alırken, yarışa 3. sırada yine Racing Point'ten Perez başlayacak.

YARIŞA İLK 10 SIRADA BAŞLAYACAK PİLOTLAR

1- Stroll

2-Verstappen

3-Perez

4-Albon

5-Ricciardo

6-Hamilton

7-Ocon

8-Raikkonen

9-Bottas

10-Giovinazzi

"BUNU BEKLEMİYORDUM"

Lance Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada şaşkınlığını ve mutluluğunu paylaştı. Racing Pilot'un Kanadalı pilotu, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, şoke olmuş durumdayım, bunu beklemiyordum aslında. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi" dedi.22 yaşındaki Lance Stroll, bu anı hep hayal ettiğini söyleyerek, "Yağmur lastiğine geçtikten sonra iyi bir duruma geldik, otomobil yola yapışmış oldu. Benim için çok özel bir an, kariyerimin en önemli anlarından biri" ifadelerini kullandı.