Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

UEFA Uluslar Ligi’nde akıbetimizi belirleyecek maçta Kadıköy’de Rusya’yı ağırladık. İlk üç maçında galibiyet görmeyen millî takım, umutlarını korumak için kazanmaya mecburdu ki, şartlar lehimize görünüyordu. Zira, tarihimizde yenemediğimiz Rusya’nın tutanı Shunin ile atanı Dzyuba kadroda yoktu. Ancak Ruslar maça başladığında ay-yıldızlılar da oyunda yoktu! Kalemizi yoklayan ilk isim Cheryshev, ikinci denemesinde ağları havalandırmayı başardı.

Kenan’la coştuk

Maçın henüz 11. dakikasında Mert’le başlayıp, Merih ve Kaan’la devam eden hatalar silsilesi sonucu topu santraya taşımak zorunda kaldık. İşin kötüsü oyunumuzda ışık da görünmüyordu. Caner arkasında açık veriyor, Okay ile Ozan aksıyor, Hakan ve Kenan kayıpları oynuyor, Cengiz öylece dolanıyordu. Derken Cenk Tosun’un Semenov’la girdiği ikili mücadelede çıkan kırmızı kartla Ruslar 10 kişi kaldı ve millîler sazı ele aldı. 26’da Caner’in ortasında Kenan kafasını çalıştırdı.

Tarihî galibiyet

Hızımız da henüz kesilmemişti... Cengiz o nazarlık sol ayağıyla arka direğe o kadar güzel plaseledi ki, mest olarak öne geçtik. Ama! Ah o “ama”lar olmasa... On kişilik Rusya çabuk toparlandı. Sanki eksik olan bizmişiz gibi elini kolunu sallayarak ceza sahamıza girdi rakip. Sağdan sağdan geldiler, nefesimizi kestiler. Cenk’in penaltı golüyle 3-1’i bulunca bile rahat edemedik. Skorun 3-2’ye de gelmesi sürpriz olmadı. Neyse ki, son düdük çaldığında Rus fobisi bitmiş, ümitler tazelenmiş, 2020 yılında da ilk galibiyet gelmişti

Türkiye’nin ihtiyacı vardı

Kazanma duygumuz iyiydi

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçı değerlendirirken, “İlk 10 dakika hiç yoktuk. Kırmızı kart ve gollerimiz avantaj getirdi” vurgusu yaptı ve, “Oyunda tamamen kötü değiliz, niyetimiz iyi. Orada Rusya’yı elden kaçırdık, futbol böyle bir şey. Oyuncularımızın zaman zaman dalgalanma geçirmesini normal karşılıyorum, düzeltmek için zamanımız var. Genel oyun isteği ve kazanma duygusundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum” dedi. Hoca, “Böyle bir galibiyete futbolcuların, bizim, tüm Türkiye’nin ihtiyacı vardı. Hem Cengiz hem de Hakan Çalhanoğlu sarı kart sınırındaydı. İkisini de oyundan almayı düşünüyordum ama maalesef Cengiz’i çıkaramadan kartı gördü ve cezalı duruma düştü” sözlerini kullandı.

Bu defa kaçamadılar

Cengiz Ünder, “İlk maçta da rakibimizi elimizden kaçırmıştık. Bu defa kazanmayı bildik. Gol anında çok düşünmedim. O pası bekliyordum. Böyle vuruşları seviyorum’’ dedi. Gördüğü kartla cezalı duruma düşen Cengiz, Macaristan maçında oynayamayacak.

Elemelerde 2. torbadayız

A Millî Takım, Rusya’yı yenerek FIFA sıralamasında rakibini geçti ve aldığı puanlarla, 7 Aralık’ta Zürih’te yapılacak 2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimine 2. torbadan girmeyi garantiledi. İlk torbadaki Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda gibi ülkelerden biri rakibimiz olacak.