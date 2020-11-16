Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

İstanbul’da tarih yazıldı! Intercity İstanbul Park’ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan Türkiye Grand Prix’sinde damalı bayrağı ilk sırada gören Hamilton, 7. defa dünya şampiyonluğuna ulaşarak efsane pilot Michael Scumacher’i yakaladı. İngiliz pilot, galibiyet sayısını da 94’e çıkarırken ortalama olarak Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu unvanının da sahibi oldu. Sezonun adrenalini en yüksek, en çekişmeli yarışına sahne oldu İstanbul.

Müthiş heyecan

Müthiş yarışa 6. sıradan başlayan Lewis Hamilton, uzun süre ön sıralardan uzakta kalsa da son bölümde pist kurudukça tırmanmaya başladı, 37. turda aldığı liderliği sonuna kadar götüren Büyük Britanyalı pilot, sezonun bitimine üç yarış kala İstanbul’da yedinci şampiyonluğuna ulaştı. Hamilton’un, 44. turda takım arkadaşı Valtteri Bottas’a tur bindirmesi yarışın en çarpıcı anlarından biriydi. Bottas için kâbus gibi geçen yarış 14. sırada bitti.

Vettel âdeta uçtu

Lastiklerini çok iyi saklayan Racing Point pilotu Racing Sergio Perez, üçüncü başladığı yarışı ikinci bitirdi. Yarışın en havalı performanslarından bir diğerine ise Ferrari pilotu Sebastien Vettel imza attı. Alman sürücü 11. sırada başladığı yarışı podyumda tamamladı. Sıralama turlarında büyük bir sürpriz yaparak pole pozisyonu kapan Racing Point’den Lance Stroll, 37. turda kaptırdığı liderliğin ardında gerileyip yarışı 8. sırada tamamlayabildi.

Rüyalarımın da ötesinde

Tarifsiz mutluluk

∂ Dünya şampiyonluğunu yedinci defa kazanan Lewis Hamilton, yarışın ardından gözyaşlarına hâkim olamadı. Tarifsiz bir mutluluk yaşadığını söyleyen İngiliz pilot “Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde oldu. Şampiyonluğu kazanmak için Türkiye’den daha güzel bir yer olamazdı. Türkiye’ye sık sık geliyorum. Sahilleri çok güzel, kıyıları çok güzel. Çok seviyorum Türkiye’yi” dedi.

İstanbul harika

∂ Çocuklara seslenen Lewis Hamilton “Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkânsızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın, başarabilirsiniz” dedi. Zor bir yarış geçirdiklerini söyleyen Hamilton “En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

SERGIO PEREZ

Lastikler patlayacaktı!

∂ Türkiye GP’de ikinci olarak podyuma çıkan Racing Point pilotu Sergio Perez, “Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı” dedi. Perez, “Takım bugün strateji açısından harika bir iş başardı. Lewis de aşırı güçlüydü” dedi.

SEBASTIAN VETTEL

Birinci olabilirdim

∂ İstanbul’da 11. sırada başladığı yarışı podyumda tamamlayan Sebastian Vettel, “Kuru zemin lastiklerine geçmek isterdim çünkü galibiyeti alma şansımız olabilirdi, ancak üçüncülük de sevindirici” sözlerini kullandı.

Mercedes uçuyor

Formula 1’de geçen yarışta 7. şampiyonluğunu ilan eden ve koşulan son 135 yarışın 101’ini kazanan Mercedes’in galibiyet oranı yüzde 74,8... McLaren’in, Ayrton Senna liderliğinde 1988-91 döneminde 64 yarışın 39’unu (yüzde 60,9), Ferrari’nin de Michael Schumacher ile 101 yarışın 63’ünü (yüzde 62,3) kazanmıştı.